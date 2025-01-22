HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Parayla değil sağlıkla da dolandırılıyoruz' Yeni nesilde yaygın görülen illet: Hayatlarını kaybediyorlar!

'Parayla değil sağlıkla da dolandırılıyoruz' Yeni nesilde yaygın görülen illet: Hayatlarını kaybediyorlar!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.01.2025 08:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, "Obezitenin artması demek ömrün kısalması, kalp hastalıklarının artması, bağırsak bozukluklarının fazlalaşması ve insan gücünün eksilmesi demek. Cerrahi yöntem bunu önlüyor. İyi yapılırsa uzun bir süre hasta şişmanlamıyor ve sağlıklı kalıyor. İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor. Ucuz yapıyorlar, işi yetersiz yapıyorlar" dedi.

'Parayla değil sağlıkla da dolandırılıyoruz' Yeni nesilde yaygın görülen illet: Hayatlarını kaybediyorlar!

Avrupa’nın en obez ülkesi olarak nitelendirilen Türkiye’de, uzmanlar son yıllarda artan obezite ameliyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapılan obezite ameliyatlarının ölümle sonuçlanabildiğine dikkat çekti.

YENİ NESİL OBEZİTE

Yeni neslin obezite bir nesil olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taşkın, “Bütün ülkelerde obezite oranları yükseliyor. Yeni nesil şişman bir nesil oldu. Avrupa'nın en şişman olan bir ailesi bizde var. Bu ise yapılan, yenilen ve içilen bütün gıdanın iyi gıda olmamasına bağlı. Dolayısıyla insanlar düzensiz beslendikleri, çok iyi hareket etmedikleri ve spordan uzak kaldıkları için kilo alıyorlar.

göbek bel yağlanma kilo

Bunun önünü almak, disipline etmek mümkün. Ama bunu ancak büyük idare yapabilir. Bunu da devletin desteklemesi gerekiyor. Derneklerin desteklemesi gerekiyor. Bu kurulan derneklerin toplantılar yapıp, kararlar alıp, hükümete bildirmesi hükümetin de bu kararla yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘İYİ BİR SİSTEM SEÇİLİRSE UZUN BİR SÜRE HASTA ŞİŞMANLAMIYOR’

Obezitenin birçok hastalığa da neden olabildiğini anlatan Mustafa Taşkın, “Obezitenin artması demek ömrün kısalması, kalp hastalıklarının artması, bağırsak bozukluklarının fazlalaşması ve insan gücünün eksilmesi demek. Onun için obezite kronik bir hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu biliyoruz. Çok şişmanlamış, uzun süre şişman kalmış, eklemleri bozulmuş, kalbi büyümüş, karaciğeri, pankreası bozulmuş insanları zayıflattığımız zaman bunların hepsinin geri dönme şansı yok ama bazılarını dönebilir.

basen kilo verme zayıflama

Onun için obeziteyi eğer tedavi etmek istiyorsanız bu yandaş tehlikeleri bilerek, onlar gelmeden tedavi etmek gerekir. Bunun için de önerilen cerrahi tedavi usulüdür. Cerrahinin dışında da tabii tedaviler var. İşte diyetler, ilaçlar var. Şu anda diğer ülkelerde çalışılmış verilen ilaçlar var ama bu ilaçlar hem çok pahalı hem de hastanın ömür boyu ilaç içecek hali yok. Cerrahi yöntem bunu önlüyor. İyi yapılırsa, uzun bir süre hasta şişmanlamıyor ve sağlıklı kalıyor” ifadelerini kullandı.

‘HASTALAR HAYATLARINI KAYBEDİYOR'

KİLOLU ÇOCUK SPOR YAPIYOR

Hastaları merdiven altı yerlerden uzak tutmak için bilinçlendirmek gerektiğini kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"İnsanoğlu biraz farklı. Parası az olan ya da bu konuyu çok iyi bilmeyen insanlar dolandırılıyor. İnsanlar sadece parayla dolandırılmaz, sağlıkla da dolandırılıyor. Ucuz yapıyorlar, yaptıkları işi yetersiz yapıyorlar. Merdiven altı şişmanlık tedavisi, ameliyatları var. Bu ameliyatlar çok büyük tehlikeler getiriyor. Hastalar hayatlarını kaybediyor. Onun için bunu hastalara çok iyi anlatmak lazım ya da insanlara çok iyi bilgi vermek gerekiyor"

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
obezite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.