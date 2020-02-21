Parazit: Trump Oscar alan filmle alay etti, yapımcı 'Normal, çünkü Trump okuyamıyor' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl En İyi Film dalında Oscar ödülünün Güney Kore yapımı Parazit'e verilmesine tepki gösterdi. Trump, "Güney Kore'yle zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. Bu da nereden çıktı?" dedi. Korece çekilen ve başka ülkelerde İngilizce altyazıyla gösterilen filmin dağıtımcısı Neon ise Trump'a "(Trump'ın tepkisi) anlaşılabilir. Çünkü okuyamıyor" diye yanıt verdi.

Donald Trump, Colorado'daki bir mitinginde, En İyi film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve Yabancı Dilde En İyi Film kategorilerinde toplam dört Oscar kazanan film için alaycı bir ifadeyle şunları söyledi:

"Oscarlar bu yıl ne kadar kötüydü, fark ettiniz mi? Güney Kore'den bir film kazandı. Bu da nereden çıktı? Güney Kore'yle ticari konularda zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. İyi miydi? Bilmiyorum."

'Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen?'

"Ben 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) gibi bir şey arıyorum. Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen? Sunset Bulvarı… Ne harika filmler var. İlk başta En İyi Yabancı Film ödülü sandım. Hayır. En İyi Film ödülü… Daha önce böyle bir şey oldu mu?"