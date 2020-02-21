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  4. Parazit: Trump Oscar alan filmle alay etti, yapımcı 'Normal, çünkü Trump okuyamıyor' dedi

Parazit: Trump Oscar alan filmle alay etti, yapımcı 'Normal, çünkü Trump okuyamıyor' dedi

21.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl En İyi Film dalında Oscar ödülünün Güney Kore yapımı Parazit'e verilmesine tepki gösterdi. Trump, "Güney Kore'yle zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. Bu da nereden çıktı?" dedi. Parazit, Oscar tarihinde En İyi Film ödülünü kazanan ve İngilizce olmayan ilk film olmuştu.

Parazit: Trump Oscar alan filmle alay etti, yapımcı 'Normal, çünkü Trump okuyamıyor' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl En İyi Film dalında Oscar ödülünün Güney Kore yapımı Parazit'e verilmesine tepki gösterdi. Trump, "Güney Kore'yle zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. Bu da nereden çıktı?" dedi. Korece çekilen ve başka ülkelerde İngilizce altyazıyla gösterilen filmin dağıtımcısı Neon ise Trump'a "(Trump'ın tepkisi) anlaşılabilir. Çünkü okuyamıyor" diye yanıt verdi.

Donald Trump, Colorado'daki bir mitinginde, En İyi film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve Yabancı Dilde En İyi Film kategorilerinde toplam dört Oscar kazanan film için alaycı bir ifadeyle şunları söyledi:

"Oscarlar bu yıl ne kadar kötüydü, fark ettiniz mi? Güney Kore'den bir film kazandı. Bu da nereden çıktı? Güney Kore'yle ticari konularda zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. İyi miydi? Bilmiyorum."

'Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen?'

"Ben 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) gibi bir şey arıyorum. Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen? Sunset Bulvarı… Ne harika filmler var. İlk başta En İyi Yabancı Film ödülü sandım. Hayır. En İyi Film ödülü… Daha önce böyle bir şey oldu mu?"

Donald Trump

Oscar tarihinde bir ilk

Yönetmenliğini Bong Joon-ho'nun yaptığı Parazit, Oscar tarihinde En İyi Film ödülünü kazanan ve İngilizce olmayan ilk film olmuştu.

Parazit, Güney Kore'nin başkenti Seul'de küçük ve karanlık bir bodrum katında yaşayan yoksul bir aile ile göz alıcı bir evde yaşayan zengin bir ailenin hikâyeleri üzerinden sınıf mücadelesi ve eşitsizlik eleştirisi yapıyor.

Trump'ın "Geri getirin" dediği, sinema tarihinin en önemli yapımlarından biri olarak kabul edilen "Rüzgâr Gibi Geçti" filmi ise Georgialı bir çiftlik sahibinin kızının, Amerika'nın Kuzey ve Güney eyaletleri arasındaki iç savaş ve sonrasındaki öyküsünü anlatıyor.

Vivien Leigh ve Clark Gable'ın başrolleri paylaştığı 1939 yapımı filmde siyah kölelerle beyaz efendileri arasındaki ilişkilerin tasviri uzun süre eleştirilmişti. Filmin uyarlandığı Pulitzer ödüllü romanda, siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkan ırkçı Klu Klux Klan örgütü "trajik bir gereklilik" diye tanımlanıyor.

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