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Parçalanan araçtan sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında cips dolu bir kamyonet, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında cips dolu bir kamyonet, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve hurdaya dönen kamyonet devrilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza sabaha karşı 06:30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolunun Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çetin Çatak (45) idaresindeki 34 BAM 868 plakalı cips dolu kamyonet, önünde seyir halinde olan Ferman Çimen’in (33) kullandığı 16 VL 049 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyonet yan yattı. Kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin kasasında bulunan cipsler ise yola savruldu. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen kamyonet çekici marifetiyle kaldırılarak trafik normale döndü.

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Parçalanan araçtan sağ çıktı
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