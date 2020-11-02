Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka bir otomobil parçalara ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş’ın kullandığı 77 EA 104 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı Opel Astra marka/model otomobil çarpıştı. Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

