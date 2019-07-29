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Parçalanan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Osmaniye'de park halindeyken kepçe yüklü çekicinin çarpması sonucu bariyerlere sıkışarak parçalanan otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kepçe yüklü çekicinin çarpması sonucu bariyerlere sıkışarak parçalanan otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Ü'nün kullandığı 01 Y 1237 plakalı otomobile, Osmaniye-Kadirli kara yolunun Sakarcalık köyü yakınlarında yol kenarında park halindeyken Yakup K. idaresindeki 80 EU 405 plakalı kepçe yüklü çekici arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bir süre sürüklenen otomobil, bariyerlere sıkışarak parçalandı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü Yakup K, gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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4 yaralı Osmaniye parçalanan otomobil trafik kazası

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