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Parçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 01:59 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demiryığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Parçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtuldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demiryığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı Kavşağı’nda meydana geldi. Murat Çakal idaresindeki 14 HP 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demin yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Murat Çakal, şans eseri kazadan yaralı kurtuldu. Murat Çakal 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Parçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtulduParçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtulduParçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtulduParçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtuldu

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