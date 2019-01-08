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Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 04:14 | Son Güncelleme

Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Onur Ali Y'nin kullandığı 01 EUN 88 plakalı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı.

Kazada 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Onur Ali Y, araçtan yara almadan çıktı.

Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.

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adana Karataş Caddesi Kaza Köprübaşı Polis Merkezi Yüreğir

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