Parçalanmış 6,1 milyon hektar tarım arazisi birleştirildi

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal arazilerin toplulaştırılması uygulaması kapsamında 8,2 milyon hektar alanda çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kullanılamayan tarım arazilerine yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.
Pakdemirli, Bakanlığının tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir planlı arazi kullanımı ile tarım arazilerinin izinsiz olarak amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi konularında çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.
Türkiye'deki tarım arazilerinin "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" kapsamında korunduğunu hatırlatan Pakdemirli, bu kanun kapsamında büyük tarımsal ovaların koruma altına alınmasına yönelik çalışma yapıldığını ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 265 ovanın koruma altına alındığını kaydetti.
Arazi varlığının ekolojik ve ekonomik olarak en uygun ürünlere tahsis edildiğini bildiren Pakdemirli, geçen yıl yayımlanan Yeni Ekonomi Programı 2019-2021 Orta Vadeli Program" kapsamında atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gereken çalışmaların başlatıldığını belirtti. Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde parçalılık ve küçük işletme varlığı nedeniyle bir kısım araziler işlenememektedir. Bunu önlemek üzere, arazi edindirme çalışmaları kapsamında, tarım arazilerinin yeter geliri sağlayacak büyüklüklerin altında olduğu yerlerde; ekonomik olarak kullanılamayacak kadar küçülmüş ve hisselenmiş araziler belirlenerek, Bakanlığımızca değer tespitleri yapılarak, talepte bulunan alıcılara bu arazilerin satışında aracılık edilecek, arazi edinimi için kredi temininde teknik destek sağlanacaktır. Ekonomik olarak kullanılması mümkün olmayacak ölçüde küçülmüş, parçalanmış tarımsal arazilerin sahiplendirilmesi, göç, yaşlılık gibi sosyal nedenlerle tarımsal üretim dışında bırakılan arazilerin, talep etmeleri halinde malikleri adına kiraya verilmesi, üretime yönlendirilmesi ve işletme ölçeğinin büyütülmesi gibi çalışmalar pilot proje kapsamında sürdürülmektedir."
- "2023 hedefi 8,3 milyon hektar"
Bakan Pakdemirli, Türkiye'de çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş ve ekonomik tarım yapılması imkansız hale gelmiş tarım arazilerinde, daha fazla parçalanma ve bozulmanın önüne geçmek amacıyla parçalı tarım arazilerin birleştirilmesine yönelik arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret etti.
Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de arazileri toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961 yılından 2002 yılına kadar geçen 41 yılda toplam 450 bin hektar alanın tescili yapılmışken, 2003-2017 döneminde toplam 2,75 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmıştır. Bakanlığımızın arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefi, 8,3 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır."