Parçalanmış 6,1 milyon hektar tarım arazisi birleştirildi

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal arazilerin toplulaştırılması uygulaması kapsamında 8,2 milyon hektar alanda çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kullanılamayan tarım arazilerine yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Pakdemirli, Bakanlığının tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir planlı arazi kullanımı ile tarım arazilerinin izinsiz olarak amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi konularında çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye'deki tarım arazilerinin "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" kapsamında korunduğunu hatırlatan Pakdemirli, bu kanun kapsamında büyük tarımsal ovaların koruma altına alınmasına yönelik çalışma yapıldığını ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 265 ovanın koruma altına alındığını kaydetti.