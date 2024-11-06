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  4. Parçalanmış bebek cesedi infial yaratmıştı! Olayın sırrı çözüldü

Parçalanmış bebek cesedi infial yaratmıştı! Olayın sırrı çözüldü

06.11.2024 16:11
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Geçen günlerde Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulunmuştu. Konu infiale neden olurken olayın sırrı çözüldü. Cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Parçalanmış bebek cesedi infial yaratmıştı! Olayın sırrı çözüldü

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedilen 1 aylık erkek bebeğin sırrı çözüldü.

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10 AYLIKKEN HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yapılan araştırmada, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında 10 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin yanına defnedildiği belirlendi.

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CESET HAYVANLAR TARAFINDAN KAZILARAK ÇIKARTILMIŞ

Polis aileye ulaşırken, olay yerine gelen baba M.A.'nın gözetiminde kazılan yer kontrol edildiğinde bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. Cesedin hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığı saptandı.

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ESKİ YERİNE NAKLEDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına 'Cennetin günahsız gülü' yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Sivas bebek
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