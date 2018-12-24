Parçalanmış ceset Iraklı Hüseyin'e ait çıktı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde, çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış erkek cesedinin, Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a (17) ait olduğu belirlendi. Günlük 500 ton çöpün işlendiği tesiste gece boyu süren aramalarda cesede ait başka uzuvlara da rastlanırken, olayla ilgili Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri cesedin, Altınordu ilçesinde oturan Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgunda teşhis edilen cesedin parçaları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kent merkezindeki MOBESE kameralarını ve diğer çöp konteynerlerini de incelemeye alarak, cesedi çöpe atanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, olayla ilgili olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.