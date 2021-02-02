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Parçalanmış ceset olayında kan donduran detaylar

02.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da dereden iki çantaya doldurulmuş halde cesedi bulunan yabancı uyruklu şahsın, resmi evli olduğu karısı ile birlikte yakalandıkları yasak aşkı tarafından darp edilerek öldürülüp parçalara bölündüğü ve dereye atıldığı tespit edildi.

Sakarya’da dereden iki çantaya doldurulmuş halde cesedi bulunan yabancı uyruklu şahsın, resmi evli olduğu karısı ile birlikte yakalandıkları yasak aşkı tarafından darp edilerek öldürülüp parçalara bölündüğü ve dereye atıldığı tespit edildi. Şahısların bulunduğu evlerde yapılan incelemeler ve alınan ifadeler, cinayetle ilgili perde arkasında kalan kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde iki farklı çantaya doldurulmuş halde bulunan cesedin akıbeti Sakarya polisi’nin yaptığı nefes kesen takip üzerine ortaya çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede ayak parmaklarında görülen ’perde parmak’ rahatsızlığı üzerine inceleme yapan polis cesedin yabancı uyruklu B.H.K. (35)’ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, doğuştan olan bu rahatsızlık üzerine tespit ettiği şahsın ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını tek tek sorguya aldı. Verilen ifadelerdeki çelişki üzerinde yoğunlaşan polis, katillerin B.H.K’nin resmi evli olduğu 27 yaşındaki W.H.K ve sevgilisinin yasak aşkı M.K.A tarafından işlendiğini tespit etti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma derinleşince kan donduran ayrıntılar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre B.H.K, eşi W.H.K ve 3 çocuğuyla birlikte 1 buçuk yıl önce Afganistan’dan Sakarya’ya geldi. Aileye kalmak için ev tahsis eden Afgan Mümtaz ve yine yurttaşı olan arkadaşı M.K.A uzun bir süre aileyle aynı evde yaşadı. İddiaya göre, evde yaşayan M.K.A ile evli olan W.H.K isimli kadın arasında duygusal bir birliktelik başladı. 3 çocuk annesi W.H.K ile yasak aşkı M.K.A, hep birlikte yaşadıkları evde kadının kocası B.H.K’ya yakalandı. İlk tespitlere göre, yasak aşk yaşayan iki kişi B.H.K’yı darp eden çift, adamı henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdü. Durumdan kimseye bahsetmeyen ölen kişinin karısı ve sevgilisi cesedi parçalara bölerek çantalara doldurdu. İki çantayı Çark Deresi’ne atan iki kişi, cinayeti ört bas ettikleri düşüncesiyle buradan ayrıldı. Ancak kan donduran cinayet, 7 ay sonra derede vakit geçiren balıkçıların ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri delillere öldürülen B.H.K, eşi, çocukları ve iki diğer iki Afgan’ın Adapazarı’nda bulundukları 3 farklı evde yaptıkları parmak izi incelemesi ve aile ile yakınlarına yaptıkları sorgulama neticesinde ulaştı Katil zanlısı W.H.K legal ve yasak aşkı M.K.A’nın illegal yollarla ülkeyi terk ettikleri öğrenildi. Cesedi bulunan adamın kadından olan 3 çocuğunun da yurt dışına götürüldüğü belirlenirken, polis bu kişilerin yeniden illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptıklarından şüpheleniyor. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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