HABER

Parçalanmış halde bulunan ceset hakkındaki gerçek otopsi sonucu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca’nın vücudundan kurşun çıktı.

Zonguldak’ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca’nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Cinayeti itiraf eden komşunun sorgusu sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay geçen 28 Ocak’ta Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde yaşandı. 55 yaşındaki Sezai Karaca’nın cesedi ormanlık alanda yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Karaca’nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopside Sezai Karaca’nın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek vücudundan silahtan çıktığı belirlenen saçmalara rastlandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla ilgili Sezai Karaca’nın komşusu Veli B.’yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunda uzun süre konuşmayan Veli B. bir süre sonra cinayeti itiraf etti. Veli B.’ye, çelik yelek giydirilerek olay yerinde keşif yaptırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Çaycuma Adliyesi’ne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
TIR'ın altında kalıp öldüTIR'ın altında kalıp öldü
Fırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurduFırtına, turizm merkezi Kalkan’da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.