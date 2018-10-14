ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz parçalarla, teferruatlarla, kuklalarla değil, kuklacılarla uğraşıyoruz. Döviz onun için yükseliyor. Onun için Brunson davası üzerinden Türkiye'ye bir şekilde söz söylemeye çalışıyorlar." dedi.

Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir büyükşehir ile merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak istediklerini söyledi.

Seçim çalışmasına çoktan başladıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İnsanların oyunu almaktan önemli olan önce insanların gönlünü almak, evine girmektir, gönlünü kazanmaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, dünyada çok taraflı çatışmaların, gerilimlerin, kavgaların, ekonomik ve siyasi anlamda büyük rekabetlerin yaşanacağı bir döneme girildiğini belirterek, bir tarafında Çin, bir tarafında ABD'nin olduğu iki kutuplu bir ekonomik tahterevallinin ortaya konulduğuna dile getirdi. Türkiye'nin de yeni dönemden etkilendiğinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti: