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'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 02:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi

Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.
Herkesin merakla beklediği 'Parçalı ay tutulması'nı izlemek isteyen Eskişehirliler şehrin farklı noktalarına gitti. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Tutulmayı izleyenler fotoğraf çekerek bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.
Tarihi Odunpazarı evlerinin manzarası ile 'Parçalı ay tutulması' manzarasını birlikte izlemek için gelen üniversite öğrencisi Seda Gürenç ise, "Bugün ay tutulması haberlerini görüp Odunpazarı'na geldik. Burası Eskişehir'in çok güzel, turistik bir bölgesi. Ay tutulmasını bir de buradan izleyelim dedik. Çok güzel bir görüntü. Yaklaşık yarım saattir buradayım ve çok güzel fotoğraflar çektim. İnsanlar uyurken böyle bir görüntüyü kaçırmadığım için çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi

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