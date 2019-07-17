HABER

"PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 03:35 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Ozan URAL-Hakan KAYA-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Cemal YURTTAŞ/İSTNBUL DHA Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Ozan URAL-Hakan KAYA-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Cemal YURTTAŞ/İSTNBUL DHA

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında oldu. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Havadan ve yerden ay tutulmasından detay görüntüler

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!
'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.