Parçalı ay tutulması Türkiye’de görülecek mi? Parçalı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ve çıplak gözle izlenebilecek olan parçalı ay tutulması için geri sayım başladı. Ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine bu tutulma ülkemizden görülemeyecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

EN ÖNEMLİ TUTULMA 14 ARALIK’TA

2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.

