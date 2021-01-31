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  4. Parfüm imal edeceklerini söyleyerek kiraladıkları depoyu alkol imalathanesine dönüştürdüler

Parfüm imal edeceklerini söyleyerek kiraladıkları depoyu alkol imalathanesine dönüştürdüler

31.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta deterjan kolonya, parfüm gibi ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depoyu, alkol imalathanesine dönüştüren şahıslara operasyon düzenlendi.

Esenyurt’ta deterjan kolonya, parfüm gibi ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depoyu, alkol imalathanesine dönüştüren şahıslara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahıslar, kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışma kapsamında Esenyurt’ta deterjan kolonya, parfüm vb. ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri alkol imalathanesine dönüştürdükleri, imalathanede ucuz olarak temin ettikleri öğrenilmiş. Çalışmaların devamında ise, sahte etil alkolü, sahte alkol üreticilerine sattıkları, farklı zaman ve saatlerde tanker vasıtası ile hortum kullanarak dolum ve boşaltma işlemi yapan ve tedarikçi konumunda olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, 28 Ocak Perşembe günü imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan operasyonlardaki aramalarda; 19.000 litre alkollü sıvı, 6 adet plastik tank, 3 adet hortum, 1 adet kompresör, 300 adet mantar tıpa, 130 adet boş şişe, 1 adet alkol metre, 2 adet huni, 2 dereceli kap, 1.000 adet plastik mühür, ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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