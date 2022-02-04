Parfüm satın almayan turiste dehşeti yaşatmışlardı! Gözaltına alındılar

İstanbul'un en turistik ve kalabalık yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde dün, parfüm satıcılarıyla turistler arasında kavga çıkmıştı. Parfüm almak istemeyen turiste dehşeti yaşatan seyyar satıcılar, şahsın kafasında ve yüzünden birçok parfüm şişesi parçalamış, o anlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi, hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.

(DHA)

