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  4. Parfüm satın almayan turiste dehşeti yaşatmışlardı! Gözaltına alındılar

Parfüm satın almayan turiste dehşeti yaşatmışlardı! Gözaltına alındılar

04.02.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un turistik yeri İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcılar, parfüm satın almayan turiste dehşeti yaşatmış, çıkan kavgada turistin yüzünde ve kafasında şişe parçalamıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerin ardından turisti döven şüpheliler yakalandı.

Parfüm satın almayan turiste dehşeti yaşatmışlardı! Gözaltına alındılar

İstanbul'un en turistik ve kalabalık yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde dün, parfüm satıcılarıyla turistler arasında kavga çıkmıştı. Parfüm almak istemeyen turiste dehşeti yaşatan seyyar satıcılar, şahsın kafasında ve yüzünden birçok parfüm şişesi parçalamış, o anlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi, hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.

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(DHA)

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