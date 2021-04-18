Paribu'ya nasıl giriş yapılır? Paribu'ya nasıl para gönderebilirim?

Bankalardan Paribu'ya para gönderme işlemi için online bankacılık, şubeler ve ATM'ler kullanılabilmektedir. yapılacak işlemler için kullanıcı ve hesap bilgilerinin birbiri ile örtüşmesi oldukça önemlidir aksi halde bütün hesaplar ve işlemler bloke edilir.
Adım 1: App Store ya da Google Play’den Paribu’yu indirin.
Adım 2: “Üye Ol”a tıklayın.
Adım 3: Adınızı, soyadınızı, cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi yazın.
Adım 4: Şifrenizi belirleyin.
Adım 5: Sözleşmeleri okuyun ve kabul ediyorsanız onaylayın.
Adım 6: “Hesabımı Oluştur”a tıklayın.
Adım 7: Cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girin.
Adım 8: “Kaydı Tamamla”ya tıklayın.
Adım 9: Gönderilen e-postadaki “E-posta Adresimi Doğrula” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.
Paribu hesabınıza TL yatırma işleminizi web sitemizin yanı sıra Paribu mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz.
Paribu mobil uygulamasındaki “Cüzdan” sekmesine tıklayıp “Türk Lirası Yatırma” seçeneği üzerinden Paribu hesabınıza TL yatırabilirsiniz.
TL yatırma kuralları ile ilgili önemli uyarıları okuduktan sonra “TAMAM” butonunu seçin.
Ardından banka havale/EFT işleminde kullanacağınız bilgileri içeren ekran açılacak. Alıcı unvan, IBAN ve transfer açıklaması bilgileri internet bankacılığı üzerinden yapacağınız havale/EFT işleminde kullanacağınız bilgilerdir. Transfer açıklaması kısmında yazan kod, yalnızca sizin adınıza kayıtlı sabit bir koddur. Tüm havale/EFT işlemlerinde bu kodu kullanabilirsiniz.
Transferlerinizi, adınıza kayıtlı, bireysel, vadesiz TL hesapları üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Adınıza kayıtlı hesabınız bulunan tüm bankalardan EFT yoluyla gönderim yapabilirsiniz.
Alıcı/unvan kısmına bildirim ekranında görüntülendiği gibi Paribu Teknoloji Anonim Şirketi yazılmalıdır. Eğer harf limiti nedeniyle tamamını yazamıyorsanız Paribu Teknoloji A.Ş. yazabilirsiniz.
Paribu hesabınıza Papara aracılığıyla da TL yatırabilirsiniz.
Papara ile TL yatırmak için de mobil uygulamadaki “Cüzdan menüsünde bulunan “Türk Lirası” panelini kullanabilirsiniz.
TL Yatırma panelinde PAPARA seçeneğini tıkladıktan sonra yatırmak istediğiniz miktarı belirleyerek PAPARA İLE TÜRK LİRASI YATIR butonunu seçmeniz yeterli.
Bu aşamada tarayıcınız PAPARA hesabınıza yönlendirilecektir.
Açılan sayfada Papara hesabınıza giriş yapın.