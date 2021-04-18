Paribu'ya nasıl giriş yapılır? Paribu'ya nasıl para gönderebilirim?

Bankalardan Paribu'ya para gönderme işlemi için online bankacılık, şubeler ve ATM'ler kullanılabilmektedir. yapılacak işlemler için kullanıcı ve hesap bilgilerinin birbiri ile örtüşmesi oldukça önemlidir aksi halde bütün hesaplar ve işlemler bloke edilir.

PARİBU'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adım 1: App Store ya da Google Play’den Paribu’yu indirin.

Adım 2: “Üye Ol”a tıklayın.

Adım 3: Adınızı, soyadınızı, cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi yazın.

Adım 4: Şifrenizi belirleyin.

Adım 5: Sözleşmeleri okuyun ve kabul ediyorsanız onaylayın.

Adım 6: “Hesabımı Oluştur”a tıklayın.

Adım 7: Cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girin.

Adım 8: “Kaydı Tamamla”ya tıklayın.

Adım 9: Gönderilen e-postadaki “E-posta Adresimi Doğrula” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.

PARİBU'YA NASIL PARA GÖNDEREBİLİRİM?

Paribu hesabınıza TL yatırma işleminizi web sitemizin yanı sıra Paribu mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz.