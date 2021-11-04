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Paris Anlaşması 10 Kasım'da Yürürlüğe Giriyor

04.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın 10 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesini onayladı

TBMM tarafından kabul edilen Paris İklim Anlaşması 10 Kasım tarihinde yürürlüğe giriyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın 10 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesini onayladı.

Erdoğan, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylayacağını 21 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında açıklamış ilgili yasa 1 Ekim’de TBMM’ye sunularak 6 Ekim tarihinde de TBMM Genel Kurulu’unda oylanarak kabul edilmişti.

Türkiye söz konusu anlaşmaya koyduğu imzayla 2053 yılına kadar kirletici emisyon oranlarını sıfıra düşürmeyi taahhüt ediyor. Türkiye’nin 3,1 milyar dolar kredi sağlayabilmek adına anlaşmayı kabul ettiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu. Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında imzalanmış ve 2016 yılında yürürlüğe girmiş bir anlaşma. Anlaşmaya bugüne dek 191 devlet taraf oldu.

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