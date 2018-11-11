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Paris Barış Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Yemen'de dünyadaki en büyük insani felaketi yaşanıyor" - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Bir genç Afrikalı için çok taraflılık umut ve gerekliliktir. 65 milyon mülteci için de öyle"

PARİS (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yemen'de dünyadaki en büyük insani felaketin yaşandığını belirtti.

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenen Paris Barış Forumu başladı. Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşmalarını yaptı.

Macron, yaşadıkları dünyada birçok krizle karşılaştıklarını belirterek, bu yüzden Barış Forumu’nu düzenlemek istediklerini söyledi.

Foruma katılan herkese teşekkür eden Macron, forumun amacının barış adına somut adımlar atmak ve projeler üretmek olduğunu kaydetti.

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- "Yemen'de dünyadaki en büyük insani felaket yaşanıyor"

Merkel ise forumda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barış için uluslararası iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Merkel, milliyetçilik sorununun kendisini endişelendirdiğinin altını çizdi.

Merkel, dünyada bir milyar çocuğun çağdaş sorunların kurbanı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da düzenledikleri zirvede Suriye sorununa ilişkin çözüm bulmaya çalıştıklarını anımsatan Merkel, bu konuda siyasi bir çözüm gerektiğini belirtti.

Merkel, Yemen'deki duruma da değinerek, "Yemen'de dünyadaki en büyük insani felaket yaşanıyor." dedi.

Bu felaketin durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Merkel, dünyada bugün yaşanan sorunları ve tehditleri dayanışma içerisinde çözebileceklerini söyledi.

BM olmadan bu sorunların çözülemeyeceğini dile getiren Merkel, BM'nin yaptığı çalışmaları desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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- "Dünya kaotik bir durumda"

Guterres de "Bir genç Afrikalı için çok taraflılık umut ve gerekliliktir. 65 milyon mülteci için de öyle." diye konuştu.

Dünyadaki iklim değişikliği, terör, göç gibi birçok sorunu çözmeye çalıştıklarını kaydeden Guterres, dünyanın kaotik bir durumda olduğunu söyledi.

Guterres, BM'nin insanlara umut olması için en etkili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası hukuk çerçevesinde dünyadaki sorunları çözmenin öncelikleri olduğunu belirten Guterres, gelecek yıl iklim değişikliği üzerine bir zirve düzenleyeceğini duyurdu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris Barış Forumu

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