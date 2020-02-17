Paris Belediye Başkanlığına Üç Kadın Talip

Rus sanatçı Piotr Pavlensky, iktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş'ün (LAREM) Paris Belediyesi başkan adayı Benjamin Griveaux hakkında yayınladığı seks videosu ile ülkedeki politik dengeleri alt üst etti. LAREM kadroları tüm hafta sonu, seks içerikli videosu ortaya çıktıktan sonra, adaylıktan çekilen Benjamin Griveaux'nun yerine kimin geçeceği sorusuna yanıt aradı. Yurt dışı gezisinden dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandala adı bulaşan sağ kolu Girevaux'nun çekilmesiyle yaşanan krize son noktayı koydu. Pazar akşamı Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'ın Paris Belediye Başkanı adayı olması kararlaştırıldı. Skandal videoyu paylaşan Rus performans sanatçısı Piotr Pavlesnki'nin gözaltı süresi uzatılırken, Fransız polisi esrarengiz olayın organize ve planlı bir tuzak olup olmadığını araştırıyor. Paris'te 15 - 22 Mart tarihlerinde iki turlu olarak yapılacak ve kıran kırana geçen bir seçim kampanyasına sahne olan yerel seçimlerin en iddialı ismi yüzde 24 oy potansiyeli ile mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo. İspanyol kökenli Hidalgo, Sosyalist Parti'den yeşiller ve komünistlerin de desteğini alarak belediye seçimlerini kazanmıştı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen, en büyük başkentlerinden birisi Paris'i yönetmek için ikinci talip Fas kökenli eski Adalet Bakanı Rachida Dati. Yarışta iddialı bir performans sergileyen Dati, anketlerde elde ettiği yüzde 20 civarında puanla Hidalgo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "sola ve farklı kültürlere açılım" politikası çerçevesinde hükümete giren ve Adalet Bakanlığı yapan Rachida Dati, partisinin oyları geride olduğu halde Paris'te şahsi bir başarıya imza atıyor. Agnes Buzyn'ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi Hakkındaki skandaldan önce yapılan anketler Griveaux'nun yüzde 14 civarındaki oy potansiyeli ile üçüncü sırada olduğunu gösteriyordu. Şimdi üç güçlü kadının rakip olduğu Paris Belediye Başkanlığı yarışında dengeler değişti. Fransızlar'ın efsane bakanı, Nazi kamplarından kurtulan ve önemli bir politik kariyere imza atan Simone Veil'in gelini, doktor kökenli Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yarışa iddialı girdi. Sağlık Bakanlığı'nda, görev teslim töreninde, göz yaşlarına hakim olamayan Agnes Buzyn, uzun süredir Fransa'da grevlere yol açan Emeklilik reformu ile 9 aydır grevde olan sağlık çalışanları dosyasını yönetiyordu. Her ne kadar Bakanlığı döneminde geniş halk kitleleri tarafından eleştirilse de Buzyn'ın adaylığı, başkent Paris'te tüm kazanma iddiasını yitiren iktidarı yeniden umutlandırdı.

Skandal politik dengeleri alt üst etti Bu arada, seçimlerden yalnızca bir ay önce ortaya çıkan ve tüm politik dengeleri alt üst eden seks skandalı ile ilgili soruşturma da sürüyor. Eski aday Benjmain Griveaux'nun suç duyurusu üzerine Paris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Griveaux’nun seks içerikli videosunun ilk olarak videoyu yayınlayan Rus performans sanatçısı Piotr Pavlenski'nin kız arkadaşı Alexandra de Taddeo’ya gönderildiği ortaya çıktı. Olayın, Pavlenski çifti ile avukat Juan Branco'nun da içinde olduğu üçlü bir komplodan oluştuğunu düşünen polis, Pavlenski ile avukatı Branco'yu görüştürmedi. Pavlenski ve kız arkadaşının gözaltı süresini ise uzattı. Polis soruşturmasından sızan bilgilere göre, 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Alexandra de Taddeo, Griveaux ile bundan iki yıl önce ilişkileri olduğunu, sözkonusu videonun 2018 yılında gönderildiğini, ancak videoların yayınlanması ile kendisinin bir ilgisi olmadığını açıkladı. Polis, ifadesi süren genç öğrencinin Paris'teki evine baskın düzenledi.

Pavlenski ise sorgusu sırasında kendisine önerilen tüm avukatları geri çevirerek, kendi avukatı Juan Branco ile görüşmek istediğini söyledi. Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, Pavlenski'nin bu işi yalnız yapmadığını, kendisine yardım edildiğini düşündüklerini açıkladı. Macron da, Almanya'da katıldığı Münih Savunma Konferansı'ndan isim vermeden, Rusya'nın yabancı devletlerdeki seçimlerinin demokrasileri ciddi anlamda tehdit ettiğini dile getirdi. "Günde bir kez yemek yiyor" Rus muhalif sanatçı, aktivist Pavlenski'nin kitaplarını basan yayınevi sahibi Natalia Turine, Europe 1 Radyosu'na verdiği söyleşide, santçının böyle bir eylem gerçekleştirmesine şaşırmadığını dile getirdi. Farklı bir Pavlenski portresi çizen Turine, "Her türlü iktidara karşı. Ama bu eylemi Fransızlar'ı ilgilendiren bir konuya vurgu yapıyor: Seks. O'nu, yalnız bir insan olduğunu bilecek kadar iyi tanıyorum. Hiçbir şeyden korkmayan bir adam. Adeta dini inanç gibi katı bir disipline sahip. Günde sadece bir kez yemek yiyor. Akşam 7'ye kadar ağzına hiçbir şey koymuyor. Akıl almaz bir dürüstlüğü var. Kendisine çizdiği çizgiden bir adım bile dışarı çıkmıyor, bu çizgi üzerinde tek çarpık adım atmıyor. Yaptığı her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Belki yaptıkları çok da hoş bir tarzı temsil etmiyor ama Benjamin Griveaux'nun tarzı ne kadar hoş ki?" diye konuştu.