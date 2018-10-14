Paris, Berlin ve Londra'dan Kaşıkçı için 'Soruşturma' Çağrısı

Türkiye, Amerika ve İngiltere'nin, muhalifi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girişinin ardından esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla ilgili seslerinin tonunu yükseltmelerine rağmen, konuya temkinli yaklaşmayı tercih eden Almanya ve Fransa da sonunda sessizliklerini bozdu.

Öldürüldüğü endişeleri giderek daha da güç kazanan Suudi gazetecinin kaybolması olayına ilişkin Avrupa'nın üç büyük ülkesinden ortak açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Kaşıkçı için ortak yazılı bir açıklama yayınladı.

İngiltere, Fransa, Almanya için, "ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunma hakkının savunulmasının temel öncelikler arasında olduğu" belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, 2 Ekim'den bu yana yakınlarının haber alamadığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayına ilişkin tüm karanlık noktalar aydınlatılmalıdır" denildi.

Almanya Fransa ve İngiltere'nin, özellikle AB Yüksek Temcilcisi Federica Mogherini ve BM Genel Sekreteri Antoni Guterres başta olmak üzere, pek çok kişi tarafından dile getirilen ciddi kaygıları paylaştıklarını dile getiren Dışişleri Bakanları, bu olayı 'çok ciddiye aldıklarını' dile getirdi. Üç bakan, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması, gerçeklerin tespit edilmesi durumunda kaybolmasına yol açan sorumluların tespit edilmesi ve bu kişilerden hesap sorulması için güvenilir bir soruşturma açılmasını" talep etti.