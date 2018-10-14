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Paris, Berlin ve Londra'dan Kaşıkçı için 'Soruşturma' Çağrısı

14.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Muhalifi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girişinin ardından esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla ilgili seslerinin tonunu yükseltmelerine rağmen, konuya temkinli yaklaşmayı tercih eden Almanya ve Fransa da sonunda sessizliklerini bozdu.

Paris, Berlin ve Londra'dan Kaşıkçı için 'Soruşturma' Çağrısı

Türkiye, Amerika ve İngiltere'nin, muhalifi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girişinin ardından esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla ilgili seslerinin tonunu yükseltmelerine rağmen, konuya temkinli yaklaşmayı tercih eden Almanya ve Fransa da sonunda sessizliklerini bozdu.

Öldürüldüğü endişeleri giderek daha da güç kazanan Suudi gazetecinin kaybolması olayına ilişkin Avrupa'nın üç büyük ülkesinden ortak açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Kaşıkçı için ortak yazılı bir açıklama yayınladı.

İngiltere, Fransa, Almanya için, "ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunma hakkının savunulmasının temel öncelikler arasında olduğu" belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, 2 Ekim'den bu yana yakınlarının haber alamadığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayına ilişkin tüm karanlık noktalar aydınlatılmalıdır" denildi.

Almanya Fransa ve İngiltere'nin, özellikle AB Yüksek Temcilcisi Federica Mogherini ve BM Genel Sekreteri Antoni Guterres başta olmak üzere, pek çok kişi tarafından dile getirilen ciddi kaygıları paylaştıklarını dile getiren Dışişleri Bakanları, bu olayı 'çok ciddiye aldıklarını' dile getirdi. Üç bakan, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması, gerçeklerin tespit edilmesi durumunda kaybolmasına yol açan sorumluların tespit edilmesi ve bu kişilerden hesap sorulması için güvenilir bir soruşturma açılmasını" talep etti.

Dışişleri Bakanları açıklamanın sonunda, bu mesajı Suudi makamlarına da ilettiklerinin altını çizerek, "Türk-Suudi makamlarının bu yöndeki ortak çalışmasını teşvik ediyoruz ve Suudi hükümetinden ayrıntılı ve kapsamlı yanıt vermesini bekliyoruz" ifadesine yer verdi.

2 Ekim'den bu yana kayıp

Washington Post gazetesi yazarı ve Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'a muhalif çizgisiyle tanınan gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim tarihinde Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girmişti.

Bu tarihten itibaren ailesi, Kaşıkçı'nın 60'ıncı yaş gününü Boğaz'da kutlamayı planladığını belirterek, ortadan kaybolmasının normal olmadığını dile getirdi.

Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını giriş görüntülerini yayınlayan Türk güvenlik makamları, kaybolmasından dört gün sonra Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceğini belirtirken, Riyad, bu iddiaların tümünün mesnetsiz olduğu yanıtını verdi.

Diplomatik kriz büyüyor

Esrarengiz bir şekilde kaybolan ve öldürüldüğünden endişe edilen gazeteci Kaşıkçı olayı bütün dünyada yankı uyandırdı. Perşembe günü açıklama yapan İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi yetkilileri uyararak, bu olayda sorumluluklarının ortaya çıkması durumunda "ağır bedel" ödeyecekleri uyarısında bulundu.

Cuma günü konuya ilişkin konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Olaya ilişkin gerçekler ciddi. Bize ulaşan ilk bilgiler gerçekten kaygı verici" dedi.

Cumartesi günü açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, cinayete katıldığının ortaya çıkması durumunda "Suudi yönetimine ağır cezalar" verileceğini dile getirdi.

Pazar günü bu açıklamaları yanıtlayan Suudi Arabistan makamları, gazetecinin olası cinayetine ilişkin hiçbir ilgileri olmadığını belirterek, "Riyad'a yaptırım uygulanması durumunda, buna misilleme yapacaklarını" duyurdu.

Pazar günü Riyad Borsası, Suudi Arabistan'a olası yaptırım iddiaları nedeniyle yüzde 7 oranında düşüş gösterdi.

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