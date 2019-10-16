Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa maçında, atılan gol sonrası Türkiye A Milli Takımı futbolcularının asker selamı vermesine ilişkin, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." dedi.

Musa, kamu yayıncısı France Info'ya katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pazartesi günü oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası milli futbolcuların Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı göndermesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Musa, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, Türkiye'nin daha önce ABD'ye, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ortak bir operasyon yapmayı önerdiğini belirtti.