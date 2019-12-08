Paris Büyükelçisi'nden Mustafa Yalçın ve AA'ya geçmiş olsun

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a ve Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Musa, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. "Anadolu Ajansının muhabiri Yalçın Bey çok yakinen tanıdığımız, takdir ettiğimiz, görev heyecanını bildiğimiz arkadaşımız. Gösteriyi takip ediyordu. Polisin attığı bir bombanın infilak etmesi sonucu bir parçası gözüne isabet etti." ifadesini kullanan Musa, gösteride Yalçın'ın yanı sıra iki gazetecinin daha yaralandığını hatırlattı. Önceki gün Yalçın’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Musa, bu konuda Fransa'da herhangi resmi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklama yaptığını anımsatan Musa, şöyle konuştu:

"Henüz bu konuda Fransız muhataplarımıza bir girişimde ve talepte bulunmadık. Çünkü birtakım unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan birisi doktorun tanzim edeceği rapordur. Meselenin tıbbi boyutta nasıl ortaya konulduğunu, ne tür bir zararla muhatap olduğumuzun bilinmesi lazım. Elimizdeki diğer unsurlarla birlikte diplomatik kanallardan muhataplarımızın dikkatlerine getireceğim. Tüm unsurların bir araya gelmesini bekliyoruz, geldiğinde girişimde bulunacağız." Türkiye'nin ve Paris'te çalışan Fransız gazetecilerin Yalçın'ı yoğun şekilde desteklemesine ilişkin Musa, "Kişiliğiyle ilgili bir şey. Çok sevecen, herkesle çok iyi ilişkileri olan arkadaşımız. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman bir ilgi dalgasıyla karşılaşmak sürpriz değil. İyi ki öyle oldu. Meselelerimize her düzeyde sahip çıkıldığının da bir göstergesi bu. Bu bakımdan çok mutlu oldum. Gerek vatandaşlarımız, gerek siyasilerimiz, gerek ilgili kuruluşlarımız hepsi bu konuda duyarlılığını dile getirdi." dedi. Bunun çok sevinç verici bir şey olduğunu belirten Musa, "Mustafa Bey ile yakından ilgileniyoruz ve takip ediyoruz. Konunun insanı ve resmi boyutuyla takipçisi olacağız. Gerek Mustafa Yalçın kardeşimize, gerek Anadolu Ajansımıza büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce sağlığına ve çok sevdiği mesleğine kavuşacak." diye konuştu.