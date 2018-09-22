Dünya nüfusunun sürekli artması ve artan gıda talebi, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme sorununu da beraberinde getiriyor. Nüfusun %2’sini kapsayan şehirler, kaynakların %75’ini tüketiyor. Bugün tüm dünya, bu artan nüfusun artan gıda talebini mevcut kaynaklarla nasıl karşılayacağına ve tarım faaliyetlerinin çevreyle nasıl uyumlu hale getirilebileceğine, diğer bir deyişle çevreye zarar vermeden nasıl sağlıklı ve kaliteli gıda üretebileceklerine kafa yoruyor. İşte, dünyanın tüm büyük kentlerinde, artan şehirleşme ve azalan yeşil alan sorununa çözüm bulmak için şehir tarımına geçiliyor. Giderek artan şehir tarımı sayesinde hem kentliler toprağa ve yeşile dokunuyor, hem de kaliteli sebze ve meyve üretme şansını yakalıyor. Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere dünya kentlerinde çatı bahçeleri ve seraları kurulurken, boş bina ve depolar da dikey çiftlikler olarak değerlendirilmeye başlandı. LED lambalarının ışığında biyoüretim gibi teknolojik olanakların katkısıyla da şehirlerde giderek daha geniş alanlarda bahçeler kuruluyor.

Paris de bu trendi izleyen başkentler arasına katıldı. Paris'in ünlü Bastille Opera binasının 2 bin 500 metrekarelik çatısında kurulan bahçenin açılışını Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptı. Opera Müdürü Stephane Lissner ile açılığı yapan Hidalgo, bundan birkaç yıl önce "Paris çatılarında tarım yapacağız" dediklerinde herkesin kendileriyle alay ettiğini, ancak sonunda oldukça önemli bir kentsel dönüşüme imza attıklarını söyledi: "Şehir tarımı yapacağımızı söylediğimizde, bizimle dalga geçtiler. 'Yine mi Paris'in boboları, küçük bir bahçede bahçecilik oynayacaklar! Parisliler, sütün inekten değil, süt kutusundan geldiğini sanıyor hala’ diye alay ettiler. Ama gördüğünüz gibi burada 2 bin 500 metrekarelik çatısında önemli bir kent bahçesi oluşturduk. dedi. Üstelik Bastille Operası'nın gücüyle bu proje daha da güçlendi. Şu anda dünyanın en güzel çatılarından birisindeyiz. Bu proje bütün Paris'e yayılmaya başladı bile. Parislilere daha temiz hava, daha kaliteli gıda sunacağız." Açılış töreninde Amerika'nın Sesi'nin sorularını da yanıtlayan Hidalgo, çatı bahçeciliğinin dünyanın bütün başkentlerinde yayıldığını belirterek, "Şehirlerde yeni adımlar atılıyor. Paris'te kendi bahçesini ekecek, mutlaka bu çaba başka kentlere de örnek olacaktır. Paris’te hep birlikte ve kaliteli bir hayat yaratmak için çalışıyoruz. Bunda dinamik, yeniliklere açık Parisliler'in de rolü çok. Bizi hep daha ileri gitmek için itiyor, motive ediyor" dedi.