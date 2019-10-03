Paris Emniyet Müdürlüğü'nde Trajedi: 5 Polis Öldü

Önce büroda görevli polisi öldüren saldırgan memur daha sonra, hemen yan bürodaki polis memurunu da bıçakladı. Koridorda ilerlerken önüne çıkan polisi de bıçaklayan saldırgan, merdivenlere ulaştığında önüne çıkan bir memuru daha öldürdü.

Başkent Paris'te Seine Nehri kenarında bulunan Paris Emniyet Müdürlüğü binası, eşine az rastlanan bir trajediye sahne oldu. Öğle yemeğinin hemen ardından memurlar yeniden işbaşı yaptığında yerel saatle 13.35'te bir polis memuru, bir meslektaşıyla tartıştıktan sonra, elindeki uzun bir seramik bıçakla meslektaşlarına saldırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü binasında, bir idari polis memuru 1'i kadın 4 meslektaşını bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis, bir başka polis memuru tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın 20 yıldır Emniyet Müdürlüğü istihbarat biriminde çalışan bir memur olduğu belirlendi.

Saldırganın 20 yıldır Emniyet İç İstihbarat Müdürlüğü'nde (DRPP) çalıştığı belirtildi. Memurun, öldürdüğü polislerden bazılarıyla kişisel çatışma içinde olduğu ve saldıryı kişisel nedenlerle gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde psikolojik yardım ünitesi kuruldu, olayın araştırılması için teşkilat içinde soruşturma açıldı.

"Çok ağır bir trajedi"

UNSA Polis Sendikası Genel Sekreteri Philippe Capon, "Polis teşkilatında olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Yıllardır teşkilatta çalışan polis, kendi meslektaşlarını vurdu. Fransa tarihinde, bu kadar kurban verilen böylesine bir trajedi hiç gerçekleşmedi" dedi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Başbakan Edouard Philippe ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay yerine giderek saldırı konusunda bilgi aldı. Binanın etrafı tümüyle yaya geçişine ve trafiğe kapatıldı.

Fransa'da, dün 27 bin polis memuru çalışma koşullarını ve polisin içinde bulunduğu ağır durumu protesto etmek için son 20 yılın en büyük gösterisini düzenlemişti. Polis teşkilatında yılbaşından bu yana 52 polis intihar etti.

