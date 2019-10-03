HABER

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde Trajedi: 5 Polis Öldü

03.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü binasında bir idari polis memuru 1'i kadın 4 meslektaşını bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis, bir başka polis memuru tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan 20 yıldır Emniyet Müdürlüğü istihbarat biriminde çalışan bir memur

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde Trajedi: 5 Polis Öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü binasında, bir idari polis memuru 1'i kadın 4 meslektaşını bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis, bir başka polis memuru tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın 20 yıldır Emniyet Müdürlüğü istihbarat biriminde çalışan bir memur olduğu belirlendi.

Başkent Paris'te Seine Nehri kenarında bulunan Paris Emniyet Müdürlüğü binası, eşine az rastlanan bir trajediye sahne oldu. Öğle yemeğinin hemen ardından memurlar yeniden işbaşı yaptığında yerel saatle 13.35'te bir polis memuru, bir meslektaşıyla tartıştıktan sonra, elindeki uzun bir seramik bıçakla meslektaşlarına saldırdı.

Önce büroda görevli polisi öldüren saldırgan memur daha sonra, hemen yan bürodaki polis memurunu da bıçakladı. Koridorda ilerlerken önüne çıkan polisi de bıçaklayan saldırgan, merdivenlere ulaştığında önüne çıkan bir memuru daha öldürdü.

Olayı gören bir başka polis memuru, saldırganı silahıyla vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda 5 polis memuru hayatını yitirdi.

Saldırganın 20 yıldır Emniyet İç İstihbarat Müdürlüğü'nde (DRPP) çalıştığı belirtildi. Memurun, öldürdüğü polislerden bazılarıyla kişisel çatışma içinde olduğu ve saldıryı kişisel nedenlerle gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde psikolojik yardım ünitesi kuruldu, olayın araştırılması için teşkilat içinde soruşturma açıldı.

"Çok ağır bir trajedi"

UNSA Polis Sendikası Genel Sekreteri Philippe Capon, "Polis teşkilatında olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Yıllardır teşkilatta çalışan polis, kendi meslektaşlarını vurdu. Fransa tarihinde, bu kadar kurban verilen böylesine bir trajedi hiç gerçekleşmedi" dedi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Başbakan Edouard Philippe ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay yerine giderek saldırı konusunda bilgi aldı. Binanın etrafı tümüyle yaya geçişine ve trafiğe kapatıldı.

Fransa'da, dün 27 bin polis memuru çalışma koşullarını ve polisin içinde bulunduğu ağır durumu protesto etmek için son 20 yılın en büyük gösterisini düzenlemişti. Polis teşkilatında yılbaşından bu yana 52 polis intihar etti.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
AB mahkemesinden Facebook kararıAB mahkemesinden Facebook kararı
‘Türkiye Suriye’ye Girerse ABD’nin Çekilmekten Başka Seçeneği Olmayabilir’‘Türkiye Suriye’ye Girerse ABD’nin Çekilmekten Başka Seçeneği Olmayabilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB mahkemesinden Facebook kararı

AB mahkemesinden Facebook kararı

ABD 28 yıl sonra yeniden açtı!

ABD 28 yıl sonra yeniden açtı!

Trump’tan Kıbrıs’ta çözüm mesajı

Trump’tan Kıbrıs’ta çözüm mesajı

Paris'te polislere bıçaklı saldırı!

Polis merkezinde polislere bıçaklı saldırı!

Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını yayımladı

Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını yayımladı

'Polislere gazeteci olduğumuzu söyledik, ateş ettiler'

'Polislere gazeteci olduğumuzu söyledik, ateş ettiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.