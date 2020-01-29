Paris eski askeri ataşesinin FETÖ'den 15 yıl hapsi istendi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Paris eski askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın, 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Emin Ali Ulaş ve avukatı katıldı. Mahkeme, sanığın savunmasının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, sanığın, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatının tespit edildiğini, aleyhine ifade veren tanık beyanları bulunduğunu belirterek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ulaş, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanığın talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

