Paris Eylemlerle Sarsıldı: 163 Gözaltı

Aylardır Sarı Yelekliler eylemleriyle sarsılan Fransa, yeniden hareketli bir hafta sonu geçirdi. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından, "Herkes Paris'e, Champs Elysees'ye" sloganıyla eylem çağrısı yapan Sarı Yelekliler, Arc de Triumph'un olduğu bölgede polisle hareketli saatler geçirdi. Farklı bir noktadan hareket eden "İklim" eylemine de radikal grupların katılmasıyla çatışmalar arttı. Gün sonunda 163 kişi göz altına alındı.
Yaz tatili nedeniyle sakin günler geçiren başkent Paris, yeniden hareketli eylemlere sahne oldu. Aynı gün Sarı Yelekliler, İklim yürüyüşü ve emeklilik reformunu protesto eylemleriyle, "Tarihi eserleri ziyaret günü" açık kapı etkinliklerine ev sahipliği yapan başkent sokakları karıştı. Paris'te 3 ayrı eylemin, tarihi mekanların kapısının açıldığı güne denk gelmesiyle alarma geçen Fransız hükümeti, yalnızca Paris'e 7 bin 500 kişilik polis gücü yığdı.
Sabah saatlerinden itibaren Champs Elysees'ye girmek isteyen Sarı Yelekliler'le polis arasında yer yer çatışmalar çıktı. Polisi protesto eden ve caddeye girmek isteyen Sarı Yelekliler, sloganlar eşliğinde polisi protesto etti. Polis ise, caddeye giren tüm yolları tutarak, girmek isteyen eylemcileri gaz bombası ile dağıttı. Sabah saatlerinden itibaren yasaklanan bölgelerde eylem yapmak isteyenler polis tarafından gözaltına alınmaya başladı. Champs Elysees üzerinde hareketlilik sona erdiğinde, gözaltı sayısı da 163'e yükseldi.
İklim eylemi de karıştı
Sarı Yelekliler eyleminden ayrı olarak organize edilen iklim yürüyüşü de, Black Bloc üyesi gençlerin sızması nedeniyle hareketlendi. Cuma günü liselilerin iklim konusunda düzenlediği eylemin ardından bu sefer tüm Fransızlar, ülke genelinde iklim yürüyüşü düzenleyerek, hükümetin iklim politikalarını protesto etti. Yürüyüşe Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aktör Lambert Wilson da katılarak destek verdi.
Greenpeace, Oxfam, COP 21, Attac gibi çevreci ve küreselleşme karşıtı örgütlerin organize ettiği yürüyüşe organizatörlere göre Paris'te 50 bin, Lyon'da 15 bin, Grenoble'da 10 bin ve Strasbourg'da 5 bin kişi katıldı.
Eylemcilerin ilk geçtiği Saint Michel bulvarında, siyah kapüşonlu ve maskeli gençlerin karışmasıyla bir anda ortalık hareketlendi. Polis, göstericilerin arasına 1000 kadar radikal gencin karıştığını duyurdu ve maskeli gençleri eylemcilerden ayırmak için gaz bombası ile müdahale etti. Greenpeace, hem polisin gaz bombası kullanması, hem de maskeli militanların karışması nedeniyle eylemcilere "risk almayın ve dağılın" çağrısı yaptı. Twitter hesabından ise, "çevrecilerin ve ailelerin üzerine gaz bombası atılması" kınandı.
Saint Michel Bulvarı'nda yaşanan duraklamanın ardından eylemciler Place d'Italie'ye doğru yürüyüşe geçti. Ancak bu sefer de, Gobelins caddesine geldiklerinde, yeniden Black Bloc militanlarıyla karşılaştı. Siyah maskeli gençler, cadde üzerinde çöp bidonlarını ateşe vererek, polise sert cisimler attılar.
Kısa bir arbedenin ardından çevreciler yürüyüşe devam etti. Seine Nehri üzerindeki iki köprüye dev "Macron Polluter of the Earth/ Macron, dünyayı kirletiyor" pankartı astı. Pankartta Macron'un kendisini "Champion of the climate/ İklim şampiyonu" olarak sunmasını protesto eden eylemciler, "şampiyon" kelimesinin üzerini çizerek, yerine "kirletici" kelimesini yazdılar. Hemen karşısındaki Tolbiac Köprüsü'ne ise, yine aynı büyüklükte, "Kirletenler sorumsuz, artık ödeme zamanı" ve " İklim ve sosyal: sorumluları aynı, mücadele aynı" pankartlarını astı. Çevrecilerin yürüyüşü, Simone de Beauvoir köprüsü üzerinde oturma eylemi ile sona erdi.
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