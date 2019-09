Paris Eylemlerle Sarsıldı: 163 Gözaltı

Saint Michel Bulvarı'nda yaşanan duraklamanın ardından eylemciler Place d'Italie'ye doğru yürüyüşe geçti. Ancak bu sefer de, Gobelins caddesine geldiklerinde, yeniden Black Bloc militanlarıyla karşılaştı. Siyah maskeli gençler, cadde üzerinde çöp bidonlarını ateşe vererek, polise sert cisimler attılar.

Kısa bir arbedenin ardından çevreciler yürüyüşe devam etti. Seine Nehri üzerindeki iki köprüye dev "Macron Polluter of the Earth/ Macron, dünyayı kirletiyor" pankartı astı. Pankartta Macron'un kendisini "Champion of the climate/ İklim şampiyonu" olarak sunmasını protesto eden eylemciler, "şampiyon" kelimesinin üzerini çizerek, yerine "kirletici" kelimesini yazdılar. Hemen karşısındaki Tolbiac Köprüsü'ne ise, yine aynı büyüklükte, "Kirletenler sorumsuz, artık ödeme zamanı" ve " İklim ve sosyal: sorumluları aynı, mücadele aynı" pankartlarını astı. Çevrecilerin yürüyüşü, Simone de Beauvoir köprüsü üzerinde oturma eylemi ile sona erdi.