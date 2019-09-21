Paris Eylemlerle Sarsıldı: 163 Gözaltı

Aylardır Sarı Yelekliler eylemleriyle sarsılan Fransa, yeniden hareketli bir hafta sonu geçirdi. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından, "Herkes Paris'e, Champs Elysees'ye" sloganıyla eylem çağrısı yapan Sarı Yelekliler, Arc de Triumph'un olduğu bölgede polisle hareketli saatler geçirdi. Farklı bir noktadan hareket eden "İklim" eylemine de radikal grupların katılmasıyla çatışmalar arttı. Gün sonunda 163 kişi göz altına alındı.

Yaz tatili nedeniyle sakin günler geçiren başkent Paris, yeniden hareketli eylemlere sahne oldu. Aynı gün Sarı Yelekliler, İklim yürüyüşü ve emeklilik reformunu protesto eylemleriyle, "Tarihi eserleri ziyaret günü" açık kapı etkinliklerine ev sahipliği yapan başkent sokakları karıştı. Paris'te 3 ayrı eylemin, tarihi mekanların kapısının açıldığı güne denk gelmesiyle alarma geçen Fransız hükümeti, yalnızca Paris'e 7 bin 500 kişilik polis gücü yığdı.

Sabah saatlerinden itibaren Champs Elysees'ye girmek isteyen Sarı Yelekliler'le polis arasında yer yer çatışmalar çıktı. Polisi protesto eden ve caddeye girmek isteyen Sarı Yelekliler, sloganlar eşliğinde polisi protesto etti. Polis ise, caddeye giren tüm yolları tutarak, girmek isteyen eylemcileri gaz bombası ile dağıttı. Sabah saatlerinden itibaren yasaklanan bölgelerde eylem yapmak isteyenler polis tarafından gözaltına alınmaya başladı. Champs Elysees üzerinde hareketlilik sona erdiğinde, gözaltı sayısı da 163'e yükseldi.