Paris Hilton balayında! Denizde aşk pozu

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı Carter Reum'da bulmuştu. Hilton, geçen hafta Reum ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kutlamalar bittikten sonra balayı için soluğu Fransız Polinezyası'nda bulunan Bora Bora Adası'nda aldı.

40 yaşındaki Hilton, tatilde keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Paris Hilton, üç gün süren düğünün yorgunluğunu Pasifik Okyanus'unda attı.

Eşiyle okyanusta yüzerken çekilen aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, gönderisinde balayı turunun ilk durağı için Reum ile Bora Bora Adası'nı tercih ettiklerini ifade etti.

Mutluluklarını her fırsatta gözler önüne seren çiftin bu kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



