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Paris Hilton'dan bomba itiraf! 'İkizlerim olacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Paris Hilton, son açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İkiz bebeklerinin olacağını itiraf eden Hilton, Kim Kardashian'dan etkilendiğini de söyledi.

Paris Hilton'dan bomba itiraf! 'İkizlerim olacak'

Paris Hilton, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmayı planladığını anlatan Hilton, "Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" dedi.

Kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini ifade eden Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını söyledi.

Yumurtalarını dondurma kararında Kim Kardashian'dan etkilendiğini itiraf eden Hilton, iki yıl önce Kardashian ile bu konu hakkında konuştuklarını ve o sırada karar verip yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

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