Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi
Attığı her adımla yıllardır gündem olmayı başaran Paris Hilton eğlence hayatını evine taşıma kararı aldı ve bir odasını gece kulübüne çevirdi!
Paris Hilton
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Hayatımıza keskin bir giriş yapan Selfie fotoğraflarının bir nevi mucidi olan Paris Hilton kendisiyle bir başka özelliğiyle gündemde.
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Özel hayatını medya önünde yaşadığı günden bu yana ki bu çok küçük yaşlarda başladı, Paris Hilton’u hep gece kulüplerinin çıkışında fena halde dağıtmış olarak bulduk.
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Paris Hilton şimdi ise eğlence aşkını evine taşıyarak evinin bir bölümünü gece kulübüne çevirdi.
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Birçok lüks gece kulübüne bile taş çıkartacak dekor kullanan Paris Hilton’un bu odada fazlasıyla kendi fotoğraflarını kullanması için gözlerden kaçmadı.
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İşte Paris Hilton'un kendine özel yaptırdığı gece kulübü...
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