Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 10:37 |5 saat önce

Attığı her adımla yıllardır gündem olmayı başaran Paris Hilton eğlence hayatını evine taşıma kararı aldı ve bir odasını gece kulübüne çevirdi!

İşte fotoğraflar…

Paris Hilton

1 / 8 Hayatımıza keskin bir giriş yapan Selfie fotoğraflarının bir nevi mucidi olan Paris Hilton kendisiyle bir başka özelliğiyle gündemde.

2 / 8 Özel hayatını medya önünde yaşadığı günden bu yana ki bu çok küçük yaşlarda başladı, Paris Hilton’u hep gece kulüplerinin çıkışında fena halde dağıtmış olarak bulduk.

3 / 8 Paris Hilton şimdi ise eğlence aşkını evine taşıyarak evinin bir bölümünü gece kulübüne çevirdi.

4 / 8 Birçok lüks gece kulübüne bile taş çıkartacak dekor kullanan Paris Hilton’un bu odada fazlasıyla kendi fotoğraflarını kullanması için gözlerden kaçmadı.

5 / 8 İşte Paris Hilton'un kendine özel yaptırdığı gece kulübü...

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