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Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 10:37 | Son Güncelleme 5 saat önce

Attığı her adımla yıllardır gündem olmayı başaran Paris Hilton eğlence hayatını evine taşıma kararı aldı ve bir odasını gece kulübüne çevirdi!

İşte fotoğraflar…

Paris Hilton

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Hayatımıza keskin bir giriş yapan Selfie fotoğraflarının bir nevi mucidi olan Paris Hilton kendisiyle bir başka özelliğiyle gündemde.

Hayatımıza keskin bir giriş yapan Selfie fotoğraflarının bir nevi mucidi olan Paris Hilton kendisiyle bir başka özelliğiyle gündemde.
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Özel hayatını medya önünde yaşadığı günden bu yana ki bu çok küçük yaşlarda başladı, Paris Hilton’u hep gece kulüplerinin çıkışında fena halde dağıtmış olarak bulduk.

Özel hayatını medya önünde yaşadığı günden bu yana ki bu çok küçük yaşlarda başladı, Paris Hilton’u hep gece kulüplerinin çıkışında fena halde dağıtmış olarak bulduk.
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Paris Hilton şimdi ise eğlence aşkını evine taşıyarak evinin bir bölümünü gece kulübüne çevirdi.

Paris Hilton şimdi ise eğlence aşkını evine taşıyarak evinin bir bölümünü gece kulübüne çevirdi.
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Birçok lüks gece kulübüne bile taş çıkartacak dekor kullanan Paris Hilton’un bu odada fazlasıyla kendi fotoğraflarını kullanması için gözlerden kaçmadı.

Birçok lüks gece kulübüne bile taş çıkartacak dekor kullanan Paris Hilton’un bu odada fazlasıyla kendi fotoğraflarını kullanması için gözlerden kaçmadı.
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İşte Paris Hilton'un kendine özel yaptırdığı gece kulübü...

İşte Paris Hilton'un kendine özel yaptırdığı gece kulübü...
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paris hilton evini gece klübüne çevirdi

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