Bu akşam Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ’lik performansı sergileyecek olan Paris Hilton, havalimanında Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Limak Turizm Grup Koordinatörü Kaan Kavaloğlu tarafından karşılandı.
Paris Hilton Kıbrıs'ta!
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Limak Holding’e ait 14 kişilik özel uçakla İbiza’dan Kuzey Kıbrıs’a gelen Hilton, yarım saat uçakta bekleyerek makyajını tazeledi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Hilton, alandan terminali yürüyerek geçti.
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Fikri Atakoğlu tarafından kendisine yöreye ait olan ipek kozası figürlü resim hediye edilen Hilton, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Otelle ilgili gördüğüm fotoğraflar çok güzeldi. Akşam da güzel bir parti bizi bekliyor” dedi. Paris Hilton, havalimanı çıkışında kalabalık bir grubun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Sevenlerinin arasına karışan Hilton, onlarla bol bol selfie yaptı.
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