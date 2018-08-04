Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Bu akşam Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ’lik performansı sergileyecek olan Paris Hilton, havalimanında Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Limak Turizm Grup Koordinatörü Kaan Kavaloğlu tarafından karşılandı.

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Fikri Atakoğlu tarafından kendisine yöreye ait olan ipek kozası figürlü resim hediye edilen Hilton, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Otelle ilgili gördüğüm fotoğraflar çok güzeldi. Akşam da güzel bir parti bizi bekliyor” dedi. Paris Hilton, havalimanı çıkışında kalabalık bir grubun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Sevenlerinin arasına karışan Hilton, onlarla bol bol selfie yaptı.