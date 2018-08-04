MAGAZİN

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Hilton Otellerinin veliahti şarkıcı, model Paris Hilton, ‘Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında özel bir parti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Bu akşam Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ’lik performansı sergileyecek olan Paris Hilton, havalimanında Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Limak Turizm Grup Koordinatörü Kaan Kavaloğlu tarafından karşılandı.

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

1 / 4

Limak Holding’e ait 14 kişilik özel uçakla İbiza’dan Kuzey Kıbrıs’a gelen Hilton, yarım saat uçakta bekleyerek makyajını tazeledi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Hilton, alandan terminali yürüyerek geçti.
2 / 4

Fikri Atakoğlu tarafından kendisine yöreye ait olan ipek kozası figürlü resim hediye edilen Hilton, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Otelle ilgili gördüğüm fotoğraflar çok güzeldi. Akşam da güzel bir parti bizi bekliyor” dedi. Paris Hilton, havalimanı çıkışında kalabalık bir grubun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Sevenlerinin arasına karışan Hilton, onlarla bol bol selfie yaptı.
3 / 4

.
4 / 4

.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Limak Cyprus Deluxe Hote paris hilton KKTC

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
banane
Diğer Haberler
Dondurma keyfi

Dondurma keyfi

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Aşk sahile vurdu

Aşk sahile vurdu

Nur Yerlitaş Pazartesi günü ameliyat oluyor

Nur Yerlitaş Pazartesi günü ameliyat oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.