Paris Hilton suskunluğunu bozdu! 'Tecavüze uğramış gibi hissettim'

ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.

Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile cinsel ilişki videosunun yankıları hala devam ediyor.

3 / 23 "TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki sosyetik güzel, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.