MAGAZİN

Paris Hilton suskunluğunu bozdu! 'Tecavüze uğramış gibi hissettim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

2004 yılında internette yayınlanan cinsel içerikli videosu hakkında konuşan sosyetik güzel Paris Hilton, "Videonun haklarının satıldığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.

İşte o açıklama...

Paris Hilton suskunluğunu bozdu!

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ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.
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YANKILARI DEVAM EDİYOR

YANKILARI DEVAM EDİYOR
Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile cinsel ilişki videosunun yankıları hala devam ediyor.
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"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki sosyetik güzel, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.
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BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı
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