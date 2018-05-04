Paris Hilton suskunluğunu bozdu! 'Tecavüze uğramış gibi hissettim'

Paris Hilton suskunluğunu bozdu!
1 / 23
ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.
2 / 23
YANKILARI DEVAM EDİYOR
Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile cinsel ilişki videosunun yankıları hala devam ediyor.
3 / 23
"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki sosyetik güzel, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.
4 / 23
BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum