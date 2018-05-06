Paris Hilton’un 100 bin doları ve müstehcen fotoğrafları çalındı

Saldırganın, Hilton’un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi.

Çıplak fotoğraflara ne oldu?

1 / 12 TMZ sitesinin yayınladığı haberde siber saldırganın, Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton’u 2015-2017 döneminde takip ettiği ve ABD’li yıldızın banka hesaplarına ve iCloud hesabına ulaşmayı başardığı belirtildi.

2 / 12 Habere göre saldırgan, 2015’te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel’de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton’un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.

3 / 12 Saldırganın ayrıca Hilton’un yardımcılarından birine e-posta yoluyla mesaj göndererek hesabına 80 bin dolar aktarmasını istediği kaydedildi.

4 / 12 Korsanın Paris Hilton’a ait müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.

5 / 12 Habere göre Paris’in yanı sıra babası Richard Hilton ve kız kardeşi Nicky de saldırganın kurbanı oldu.

6 / 12 Olayı soruşturan yetkililerin 2017’de bilgisayar korsanına ulaştığı belirtilen haberde, kadının banka dolandırıcılığı yaptığını itiraf ettiği ve mahkemenin hakkında vereceği kararın önümüzdeki pazartesi açıklanacağı ifade edildi.

7 / 12 avcıların saldırgan için 57 ay hapis cezası ve yaklaşık 318 bin dolar tazminat talep ettikleri belirtiliyor.

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12