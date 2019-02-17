Paris Hilton’un altın soslu pastasını ayaklarıyla ezdi

Paris Hilton yarın 38 yaşına giriyor. Hilton otelleri varisi, erken doğum günü partisiyle sosyal medyada gündem oldu.
Manhattan’da 14 Şubat temalı partide arkadaşlarıyla buluşan Paris Hilton, doğum günü pastasının durduğu masaya çıkarak dans etti.
Hilton, özel altın soslu pastasını servis etmek yerine üzerine çıkıp parçaladı.
Sosyatik güzelin arkadaşları, Paris'in pastayı ezdiği anı sosyal medyadan paylaştı.
Paris Hilton da doğum gününden yansıyan kareleri sosyal medya hesabında takipçileri için yayımladı.
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