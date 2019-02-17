MAGAZİN

Paris Hilton’un altın soslu pastasını ayaklarıyla ezdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Paris Hilton, 38’inci yaşını kutladığı doğum günü partisinde özel altın soslu pastasını servis etmek yerine üzerine çıkıp ayağıyla parçaladı.

Paris Hilton’un altın soslu pastasını ayaklarıyla ezdi

Paris Hilton yarın 38 yaşına giriyor. Hilton otelleri varisi, erken doğum günü partisiyle sosyal medyada gündem oldu.

,SMjRAkcUbUu4EMJrfg6gqQ

Manhattan’da 14 Şubat temalı partide arkadaşlarıyla buluşan Paris Hilton, doğum günü pastasının durduğu masaya çıkarak dans etti.

1

Hilton, özel altın soslu pastasını servis etmek yerine üzerine çıkıp parçaladı.

2

Sosyatik güzelin arkadaşları, Paris'in pastayı ezdiği anı sosyal medyadan paylaştı.

4

Paris Hilton da doğum gününden yansıyan kareleri sosyal medya hesabında takipçileri için yayımladı.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?
Usta sanatçı vefat etti! Usta sanatçı vefat etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris hilton Paris Hilton pasta

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Gecelere aktı! Frikik önlemi...

Gecelere aktı! Frikik önlemi...

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi aşk mı yaşıyor?

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido merak etti: Enişte ne demek?

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya yaşamını yitirdi

Usta sanatçı vefat etti!

Eser Yenenler'den Berfu Yıldız'a yeni 'tektaş'

Yüzük olay olmuştu! Eser'den bomba paylaşım

Bella Hadid sevgilisi The Weeknd ile fotoğraflarını paylaştı

Seksi modelin o pozları olay oldu

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu ilk kez görüntülendi

Ünlü model sevgilisiyle yakalanınca... Korumalardan şoke eden hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.