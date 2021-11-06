Paris Hilton'un 'gelinlik' krizi!

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile evlenmek için gün sayıyor.

Evlilik tarihi olarak 11 Kasım 2021'i belirleyen Hilton, kutlamalar sırasında birden fazla gelinlik ve beyaz gece elbisesi giyecek. Ancak iddialara göre; 40 yaşındaki ünlü isim, nişanlısı Carter Reum'a "Evet" diyeceği nikah sırasında giyeceği gelinliğe ise henüz karar veremedi.

Paris Hilton'un üç gün üç gece sürecek olan evlilik maratonu sırasında giyeceği kıyafetler hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

DÜĞÜN MEKANI DA DEĞİŞTİ

Hilton'un heyecanı gün geçtikçe büyürken, tek kararsız kaldığı konu ise gelinliği değil. Ünlü ismin düğün mekanı da birkaç kez değişti. Önce bir kilisede dünyaevine girmeyi planlayan ikili, ardından töreni Hilton'un büyükbabası Barron'un Bel Air'deki malikanesinde yapmaya karar verdi.

KARDEŞİ BAŞ NEDİME

Paris Hilton ile Reum'un düğün töreniyle ilgili kesin olan tek ayrıntı ise gelinin nedimeleri ve giyecekleri kıyafetler. Page Six'te yer alan habere göre; Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild olacak.

Pembe renkli kıyafet giymeleri planlanan nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler yer alıyor.



BELGESEL OLACAK

Ünlü çiftin düğünü, aynı zamanda hazırlıklarıyla birlikte ABD'de bir TV kanalı için belgesel haline de getiriliyor.

