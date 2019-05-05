En son 'beauty' pozu sebebiyle birbirine küsen çocukluk arkadaşları Kim Kardashian ve Paris Hilton, beraber video klip çekimi için kamera karşına geçtiler.
Paris Hilton ve Kim Kardashian birlikte kameralar karşısına geçti
En son 'beauty' pozu sebebiyle birbirine küsen çocukluk arkadaşları Kim Kardashian ve Paris Hilton, beraber video klip çekimi için kamera karşına geçtiler. Kardashian, Hilton'ın video klibi için kendisine getirdiği teklifi geri çevirmedi.
Çekimleri Los Angeles'ta yapılan klip için ikili küslüklerini bir kenara bırakıp, Los Angeles'ta bir araya gelerek kamera karşısına geçtiler ve Kim, Paris'in teklifini geri çevirmeyerek ona destek oldu.
Ne olmuştu?
Kim Kardashian KKW Beauty kozmetik markasının tanıtım çalışmalarıyla alakalı sosyal medya hesabından, fotoğraf paylaştı. Kardashian, kiraz çiçekleri üzerinde çekilmiş bir fotoğraf serisi yayınladı.
Çok geçmeden yakın arkadaşı olan Paris Hilton, iki fotoğraf paylaştı. Geçtiğimiz yıl güllerden oluşan bir bikini ile güllerin üzerinde poz veren Hilton “Bunu daha önce yapmıştım” diyerek Kim Kardashian’a göndermede bulundu.
Kim de kendisine yapılan göndermenin üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Markasının yeni koleksiyonunda kiraz çiçeklerinden ilham aldığını, hatta şu an 7 aylık olan kızı Chicago’nun ‘Babyshower’ını da kiraz çiçeği temalı yaptığını belirtti.
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