Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde yangın

Yangının nedeni henüz bilinmezken kentin simgesi olan katedralden yoğun duman çıktığı belirtiliyor.

Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

Paris itfaiyesi yangının inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgede çıktığını belirtti.

MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

