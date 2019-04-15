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Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde yangın

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2019 20:27 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal etti. ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken kentin simgesi olan katedralden yoğun duman çıktığı belirtiliyor.

Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

catedra

Paris itfaiyesi yangının inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgede çıktığını belirtti.

MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Notre Dame Katedrali paris

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