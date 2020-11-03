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Paris istinaf mahkemesinden Cem Uzan kararı

03.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

Paris İstinaf Mahkemesi 2013’te Türkiye’de Cem Uzan ile ilgili alınan mahkeme kararını reddetti.

Paris istinaf mahkemesinden Cem Uzan kararı

TMSF, Uzan hakkında Türkiye'de alınan hapis ve para cezası kararının Fransa'da da tanınmasını talep ediyor.Fransa'da yaşayan iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan ile ilgili 2013 yılında Türkiye'de verilen 18 yıl hapis cezası ve 375 milyon euro değerindeki para cezası Paris İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, TMSF'yi dava masrafları sebebi ile Uzan'a 50 bin euro ödemeye mahkum etti. TMSF, Uzan'a ödemesi gereken para cezasını yatırdıktan sonra Fransız Yargıtay'ına itirazda bulunma hakkına sahip.

Cem Uzan'ın Basın Sözcüsü Henri Christophe "TMSF bugüne kadar uğradığı diğer tazminat cezalarını ödemedi. TMSF'nin bu tavrı hukuki çevrelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını yok etmiştir” dedi.

İstinaf Mahkemesi, Cem Uzan'ın Türkiye'deki yargılanmasında davanın savcı ve hakimler heyeti başkanının karı koca olması durumunun hukukun "tarafsızlık ilkesine” aykırı olduğunu onayladı.

Karar sonrası DW Türkçe'ye konuşan Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos "Cem Uzan'ın 2013'te 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve TMSF'ye 375 milyon euro ödemesine neden olan iddianameleri hazırlayan savcı ile Türk mahkemesi başkanının evli olması, Türk mahkemesinin tarafsızlığına ilişkin meşru bir şüphe. Bu Fransız kararı bize, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Uzan 27 Mart 2019 tarihinde aynı davanın görüldüğü mahkemeyi TMSF'ye karşı kazanmış TMSF temsilcileri de İstinaf mahkemesine başvurmuştu. Mart ayında TMSF'ye 6 bin euroluk dava masraflarını ödeme cezası da verilmişti.

TMSF, Türkiye'deki kararı Fransa'da tanıtmak istemişti

Türkiye'de 29 Mart 2013 tarhinde Cem Uzan hakkında İmar Bankası ile ilgili davada ''nitelikli zimmet'' suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ve 1 milyar 468 milyon 240 bin 375 lira para cezası verilmişti.

TMSF, Türkiye'deki kararı Fransa'da geçerli kılmak için bu ülkede açtığı davayı 27 Mart 2019 tarihinde kaybetti. Paris'te davaya bakan mahkeme, İstanbul'da verilen kararının davanın savcısı ve hakiminin karı-koca olmaları sebebiyle uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından TMSF bir üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Beraat Gökkuş / Paris

© Deutsche Welle Türkçe

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