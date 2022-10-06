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Paris Jackson'dan geceliği andıran elbisesiyle olay pozlar... Göğüs uçundaki piercing'i gösterdi!

06.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsanevi pop yıldızı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Şarkıcı ve model olan ünlü isim geceliği andıran elbisesiyle iddialı pozlar verdi. Paris Jackson göğüs uçundaki piercing'i göstermekten de çekinmedi.

Paris Jackson'dan geceliği andıran elbisesiyle olay pozlar... Göğüs uçundaki piercing'i gösterdi!

'Beat It' ve 'Thriller' gibi albümleriyle pop müzik tarihine damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson hem modellik hem de şarkıcılık yapıyor. Paris Moda Haftası'na katılan ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Pop'un Kralı olarak bilinen ABD'li müzik efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson geceliği andıran mini bir elbiseyle pozlar verdi.

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Göğüs kısmı dantelli olan elbisesiyle boy gösteren ünlü isim iç çamaşırı giymedi.

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Paris Jackson meme ucuna yaptırdığı piercing'i sergilemekten de çekinmedi. Ünlü isim paylaşımına ise "Taş gibi batan kemikler" yazdı.

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