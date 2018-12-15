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Paris karıştı! Gözaltılar var!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesinde 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

Paris karıştı! Gözaltılar var!

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, sarı yeleklilerin Paris'te bugün yapacağı eylemden önce 25 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplanacak.

Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyacak.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı çalışmayacak.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

HÜKÜMETTEN İPTAL ÇAĞRISI

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

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Sarı Yelekliler Arap ülkelerindeki göstericilere ilham veriyorSarı Yelekliler Arap ülkelerindeki göstericilere ilham veriyor
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Anahtar Kelimeler:
sarı yelekliler protestosu Fransa paris

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Avrupa bataklığı! Memlekette de nekadar PKK lı it köpek gavat varsa Portakalı savunmaya geçmiş Belliki sokağa çıkıp yakıp yıkma hevesleri depreştı yine Gezi zekalı beyinsizlerde peşlerinde yine Bu tuzağa Millet düşmez birdaha Düşenede düştü gözüyle bakılmaz Kendi düşen ağlamaz İtina ile Ezilir yine hainler
paris halkı bizim ülkede yaşasa nolursu acaba?
ÇOK ENDİŞELİYİZ!!!
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