Paris, katedral yangının etkilerini araştırıyor

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’ndeki yangının çevreye ve çevresinde yaşayanlara verdiği zararı araştırıyor.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) 15 Nisan 2019 Pazartesi günü akşam üzeri Notre-Dame Katedrali’nin restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen yangın ve daha sonra çevreye yayılan kurşun kimyasalının çevreye ve çevrede yaşayanlara verdiği veya vereceği zararı araştırmak üzere 25 farklı laboratuvardan 80 kişilik ekip çalışmalarına başladı. CNRS Notre-Dame projesinin bir parçası olarak, bilim adamları ve inceleme gruplarının yanan katedralin restorasyonu için tavsiyede bulunarak uzun süreli araştırma başlatıldığını açıkladı.

Fransız Çevre İklim ve Bilim Laboratuvarları (LSCE) araştırmacıları ve Saclay radyasyon-madde enstitüsünden (IRAMIS) 10 araştırmacı, Notre Dame Restorasyonuna Hizmet Veren Bilimciler Derneği’ne katkıda bulunmak üzere projeye katıldı. Katılanlardan biri, kendi alanında uzman kişiliğiyle tanınan Philippe Dillmann, Mayıs 2019’dan beri CNRS Notre-Dame projesinde yapılan ortak çalışmaların sorumlusu olarak bulunuyor. CNRS’de Araştırma Direktörü ve CEA Saclay’de bulunan Laboratuvar Aromatuarları ve Tahmini Değişim (LAPA) Direktörü olan Philippe Dillmann, “Katedralin yanması inceleme ve araştırma açısından araştırmacılar için bulunmaz bir fırsat. Tabi ki iyi ki yanmış diyecek değiliz. Bu talihsizliği istisnai bir araştırma fırsatı olarak inanıyorum. Katedralin materyalleri üzerinde bilimsel olarak çok az çalışıldı. Çünkü çok ziyaret edilen tarihi bir yapı ve aynı zamanda birçok yere ulaşım zor olduğu için. Yangında ortaya çıkan hasar, yapının birçok öğesini aydınlattı“ dedi.

Araştırmacılar tarafından elde edilen verilerin korunması ve bunların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, aynı zamanda tarihi yapının yapılışı ve yapısal doku hakkındaki verileri muhafaza etmek gerektiğini söyleyen Dillmann, “Demir parçalarını inceleyerek, yangının çevresel etkilerini, özellikle yangının yol açtığı kurşun kirliliği üzerindeki değerlendirmesine yardımcı olabiliriz” dedi. Aynı zamanda Dillmann, Notre-Dame ve çevresinde yaşayanların kurşun zehirlenmesine karşı çevredeki sağlık kurumlarında kontrolden geçirildiğini, araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

