Paris Londra ve Berlin'den Ortak Kaşıkçı Açıklaması

Suudi Arabistan’ın, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Konsolosluk binasında öldüğünü itiraf etmesi, uluslararası kamuoyunu tatmin etmek için yeterli olmadı. Dünyadan bu itirafa tepki yağarken, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaparak, "Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldüğünü doğrulaması beklense de tam bir şok. Hiçbir gerekçe bu cinayeti haklı kılamaz. Kınıyoruz" ifadesini kullandı. Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, açıklamada basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün savunulmasının kendi ülkeleri için bir öncelik olduğunu vurguladılar ve "Koşullar ne olursa olsun gazetecilerle ilgili tehdit, saldırı veya cinayetler kabul edilemez. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarına en samimi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandılar. Suudi Arabistan'ın ön sonuçları içeren açıklamasını not aldıklarını ancak halen, ortaya konan varsayımların ötesinde, 2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacının aciliyet içerdiğini dile getiren Dışişleri Bakanları söyle devam etti:

"Açıklamaların güvenilir olması için kanıtlarla birlikte ortaya konması gerekir. Bu nedenle, gerçeği kapsamlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya koymak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamak isteriz. Ne olduğuna ve aynı zamanda böyle olağan dışı bir olayın tekrar gerçekleşemeyeceğine dair güvenilir kanıtlara dayalı, ek açıklamalardan sonra nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Bu nedenle, sorumlulukların net bir şekilde ortaya konulup, faillerin gerçek bir yargılama bağlamında yanıt vermesine kadar soruşturmanın takip edilmesini talep ediyoruz. Bunun için Suudi yetkililerle yakın temas halinde kalacağımızı bildiririz. " Riyad neden inandırıcı bulunmadı? Riyad’dan yapılan açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Önce Kaşıkçı’nın ‘konsolosluk binasından çıktığını’, ardından ‘konsolosluk binasında öldüğünü’ açıklayan Riyad rejiminin olaya ilişkin çelişkili ve eksik açıklaması, gazetecilik meslek örgütlerini, uluslararası kuruluşları ve batı ülkelerini ikna etmek için yeterli olmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pazar günü Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğünü ve bedeninin nerede olduğunu bilmediklerini, Prens Selman’ın da bu olaydan habersiz olduğunu açıklaması" eleştirileri daha da şiddetlendirdi. Uluslararası toplum, cinayete ilişkin karanlık noktaların aydınlatılmadığını dile getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cinayete ilişkin tüm gerçekleri açıklayacaklarını duyurdu. Riyad Başsavcısı Saud El Macib’in konsoloslukta Kaşıkçı ile yetkililer arasında kavga çıktığını ve aldığı yumruklar nedeniyle Kaşıkçı’nın öldüğünü açıklaması, buna karşılık Riyad rejimine yakın isimlerden bir düşünce kuruluşunun yöneticisi Ali Şihabi’nin, Kaşıkçı’nın kavga nedeniyle yumruklar sonucunda değil, boğularak öldürüldüğünü dile getirmesi, Riyad'ın inandırıcılığını iyice zayıflattı. Bu çelişkili açıklamaların ardından, Pazar günü de,dünyadan birbiri ardına tepki yağdı. Kanada, "Riyad’ın açıklaması ne inandırıcı ne de tutarlı" derken, Almanya "yetersiz", Fransa "yanıtlanmayan pek çok soru işareti var" dedi. Avrupa Birliği, "kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" talep etti.