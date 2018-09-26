HABER

Paris Louvre Carrousel’de Türk imzası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

PARİS LOUVRE Carrousel’deki Art Shopping 2018’de dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 800 farklı sanatçı bir araya gelecek.

Paris Louvre Carrousel’de Türk imzası

İSTANBUL, (DHA)- PARİS LOUVRE Carrousel’deki Art Shopping 2018’de dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 800 farklı sanatçı bir araya gelecek. Türk cam sanatçısı Zeynep Aksu’nun da imzasının olacağı organizasyon 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar kurumsal hayatın içinde yer alan, 2013 yılında hayallerini gerçekleştirmek için kendine yepyeni bir yol çizen Zeynep Aksu’nun cam eserleri 19-21 Ekim tarihi arasında gerçekleştirecek organizasyonda sergilenecek.

“İNSANLARA GÜZEL ANLARINI HATIRLATMAK İÇİN ÜRETİYORUM”

Bozcaada’ya yerleşen ve çalışmalarına burada kurduğu Zeynep Aksu Cam Atölyesi’nde devam eden sanatçı "İnsanlara güzel anlarını hatırlatacak, hayatın yaşanmaya değer olduğunu hissettirecek eserler vermek için üretiyorum" dedi.

Yetişkin veya çocuk, camın büyülü dünyasına adım atmak isteyenlere Bozcaada’da kurduğu cam atölyesinde eğitim veren Aksu, dünyanın çeşitli ülkelerinde cam konusunda ün yapmış sanatçılardan da eğitim aldı. Eserlerinde alevle çalışma, kalıpla şekillendirme, füzyon, pâte de verre tekniklerini kullanan Aksu, öğrenirken de öğretmeyi esirgemiyor.

“HER BİR OBJE HAYATIN KENDİSİ”

Basite indirgediği cam kadar, büyülü hayatta seçtiği öznelerden, kullandığı farklı tekniklere, ana unsur renklerden aksan tonlara kadar, hep neşe, huzur, keyif, mutluluk, temalarını ön plana çıkaran, Aksu “Karşınızdaki her bir obje, aslında ardını gördüğünüz hoş bir yansımayla beraber hayatın kendisi” diye konuştu.

Zeynep Aksu’nun ‘Mucize’ adını verdiği koleksiyonu, 19-21 Ekim 2018 tarihlerinde LOUVRE Carrousel’de Paris’li sanatseverlerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)

Paris Louvre Carrousel’de Türk imzası

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6'ıncı yılında anıldıÜnlü Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6'ıncı yılında anıldı
Boşanma davası süren çiftin 'köpek' davasında mahkemeden ret kararıBoşanma davası süren çiftin 'köpek' davasında mahkemeden ret kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Diğer Haberler
Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.