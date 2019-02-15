Paris metrosunda asitli saldırı

Paris’in 1’inci metro hattının Bastille durağında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından üzerine asit sıkılması sebebiyle bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralının hala hayati tehlike altında olduğu bildirildi.

Paris’in 1’inci metro hattının Bastille durağında yerel saatle 6:30’da üzerine asit sıkılmasıyla 20 yaşında genç bir adamın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Olay yerinden kaçmayı başaran saldırganın ise kimliğinin halen araştırıldığı öğrenildi. Yüzünde ve kollarında ağır yanıklar olduğu öğrenilen gence sıkılan asidin türünün ise ne olduğu henüz belirlenemedi. Saldırı öncesi kavga ettiği belirlenen saldırgan ve mağdurun evsiz olduğu yönünde şüphelerin de bulunduğu söylendi.

Öte yandan, Paris metrosunun 11’inci hattında Çarşamba günü sülfürik asit olan bir şişe bulduğu ve şişeye dokunan bir kadın ve erkeğin elinde yanıklar meydana geldiği açıklanmıştı.



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