Paris Saldırganına Ömür Boyu Hapis Cezası

IŞİD'in Paris'te 2015 yılında üstlendiği terör saldırılarına karışan aşırılık yanlısı silahlı grubun hayatta kalan tek üyesi Salah Abdeslam cinayet ve diğer suçlardan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Özel terör mahkemesi, Bataclan konser salonuna, kafelere ve ulusal stadyuma düzenlenen, 130 kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olan saldırıya karışan 19 kişiyi daha mahkum etti.

Saldırı, Fransa'nın yurtdışındaki aşırılık yanlılarına karşı operasyonlarını arttırmasına ve Fransa'nın iç güvenlik stratejisinde kalıcı değişikliğe neden olmuştu.

Mahkeme, baş sanık Salah Abdeslam'ı terör örgütüyle bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Mahkeme sanığın patlayıcı bağlı yeleği ateşlemekten ve saldırının üstüne düşen kısmına katılmaktan vazgeçtiği açıklamasına inanmadı ve yeleğin çalışmadığına hüküm getirdi.

Diğer dokuz saldırgan 13 Kasım 2015 gecesi üzerlerindeki patlayıcıları ateşleyerek ölmüş ya da polis tarafından vurulmuştu.

Fransa yasalarına göre en ağır cezaya çarptırıldı

32 yaşındaki Belçika vatandaşı Abdselam'a Fransa yasalarına göre olabilecek en ağır ceza verildi. Ülkede şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası şu ana kadar yalnızca dört kez; tecavüz ve çocuk yaştakilerin öldürülmesi suçlarında verilmişti.

Abdeslam dışındaki 18 sanık terörle bağlantılı bir dizi ithamdan suçlu bulundu. İçlerinden biri ise daha düşük bir suç olan dolandırıcılıkla suçlandı. Bazılarına ömür boyu hapis cezası verilirken bazıları ise hapiste kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Bu kişilere kararı temyize götürmek için 10 gün süre tanındı.

13 Kasım 2015'te saldırının düzenlendiği Cuma gecesi kentin bar ve restoranları doluydu. Bataclan konser salonunda Amerikan müzik grubu Eagles of Death Metal konser veriyordu. Ulusal stadyumda ise Fransa ve Almanya arasındaki futbol maçı yeni başlamıştı. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de maçtaydı.

Gece saat 21.16'daki ilk intihar bombasının sesi stadyumdaki kalabalığın gürültüsünü zor aştı. İkincisi dört dakika sonra geldi. Paris'in başka bir bölgesindeki birçok bar ve restorana aynı sırada silahlı bir grup tarafından ateş açıldı.

Saat 21.47'de üç silahlı kişi Bataclan konser salonuna girdi. Dakikalar içinde 90 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi rehin alındı, bazıları ciddi şekilde yaralandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Hollande polise konser salonuna girme emri verdi.

Abdeslam Pazartesi günü katıldığı son duruşmada kurbanlardan özür diledi, pişmanlığının ve üzüntüsünün içten ve samimi olduğunu söyledi. Mağdurların “çok fazla acı çektiğine” dair açıklamalarının değişmesine neden olduğunu öne sürdü.

