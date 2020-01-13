Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı 9 Ocak'ta düzenlenen gösteride polisin eylemcilere şiddet uyguladığı olaylarla ilgili iki soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris Savcılığı 9 Ocak'taki eylemde polisin göstericileri şiddetli şekilde darbettiği iki olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmaların Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği belirtildi.

Ülke genelinde 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Paris Savcılığı, başkentte 9 Ocak'taki eylemde polisin çok yakın mesafeden göstericilere karşı plastik mermi kullandığı olayla ilgili soruşturma açmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana ilk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro ceza verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.