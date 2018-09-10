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Paris'te bıçaklı saldırı: 7 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 04:49 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir saldırgan 7 kişiyi yaraladı.

Paris'te bıçaklı saldırı: 7 yaralı

Olay kentin kuzey doğusunda yaşandı. Elinde demir çucuk ve bıçak olan saldırgan sokaktakilere saldırdı.

Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı.

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın Afganistan uyruklu olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris bıçaklı saldırı

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