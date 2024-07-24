Paris'te bomba alarmı! İsrail'in oynayacağı maç öncesi bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyatlar kapsamında İsrail'in maç oynayacağı stadyumun yakınında bulunan şüpheli çanta, polisleri harekete geçirdi.Şüpheli çanta bulunmasının ardından çevredeki sokaklar geniş güvenlik çemberi altına alındı ve polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

SOKAKLAR GEÇİŞLERE KAPATILDI

Aktarılana göre şu anda yerel bölge sakinlerinin bile evlerine girmesine izin verilmiyor. Olimpiyat otobüs seferleri de dahil olmak üzere çevredeki sokaklar tüm geçişlere kapatıldı.

NTV'nin Bild'den çevirdiği habere göre İsrail'in katılımı ve buna bağlı tehlike durumu nedeniyle güvenlik önlemleri önceden en üst düzeye çıkarılmıştı. Yetkililer son ihbarın üzerine geniş kapsamlı alarma geçmiş durumda.

PARİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'teki kesin önlemlerle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Ancak şu kadarı biliniyor: 2024'te sporcu güvenliği için yapılan harcamalar, üç yıl önceki Tokyo Oyunlarının yaklaşık iki katı.